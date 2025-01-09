Среди украинских военных, которые проходили обучение на территории Франции, несколько десятков дезертировали, но это явление не было массовым.

Об этом агентству AFP заявил представитель французской армии, сообщает "Европейская правда".

По словам чиновника армии Франции, среди украинцев "было определенное количество дезертиров, но их количество остается крайне незначительным, учитывая количество людей, которые прошли подготовку".

"Они находились во французских казармах, они имели право выйти", – добавил он.

Как известно, во Франции проходила обучение 155-я механизированная бригада "Анна Киевская", которая сейчас находится на Покровском направлении.

Украинский журналист Юрий Бутусов в конце декабря 2024 года заявил о ненадлежащем формировании и обеспечении бригады, в частности о проблемах с личным составом, техникой и боеприпасами, из-за чего она несет потери.

Государственное бюро расследований позже подтвердило, что ведет расследование по статьям о превышении полномочий и дезертирстве.

По данным Бутусова, президент Владимир Зеленский во время Ставки верховного главнокомандующего взял ситуацию по 155 ОМБр "Анна Киевская" под личный контроль.





Источник