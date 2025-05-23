Специальное управление по археологии, изобразительному искусству и ландшафту Рима заявило, что выяснить, откуда взялась мраморная плита, возможно, и признало ее культурным достоянием, представляющим исторический и художественный интерес.

Немецкий турист был арестован в среду в Риме после того, как его остановила полиция, когда он перевозил на арендованном электросамокате мраморное основание римской колонны.

Полицейские заметили 24-летнего молодого человека, везущего - по его собственным словам - "сувенир", на Виа Витторио-Венето, в центре итальянской столицы, недалеко от парка Вилла Боргезе.

Он был задержан "за обладание культурной ценностью, представляющей исторический и художественный интерес", говорится в заявлении карабинеров Рима.

Полицейские конфисковали мраморное основание и заявили, что соответствующие органы постараются определить, где оно находилось, прежде чем попало в руки туриста.

Пока неясно, как мужчина оказался обладателем древнего артефакта весом около 30 килограммов.

Специальная инспекция по археологии, изобразительному искусству и ландшафту Рима подтвердила подлинность артефакта и сочла его культурным достоянием, представляющим исторический и художественный интерес и потенциально принадлежащим к одному из основных археологических памятников итальянской столицы.

Против немецкого туриста было подано заявление в прокуратуру, его обвинили в хранении краденых предметов культурного значения.

Расследование продолжается, сообщили власти.