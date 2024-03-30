Несмотря на дождливую погоду, туристы в Риме, как ни в чём не бывало, наслаждаются длинными пасхальными выходными. Но после теракта в Подмосковье Италия – вслед за Францией и другими европейскими странами – повысила уровень угрозы.
На этой неделе Министерство внутренних дел объявило об усилении патрулирования и проверок, особенно вблизи популярных достопримечательностей. В итальянской столице дополнительные меры будут действовать с пятницы по воскресенье.
Вот что можно услышать на улицах вечного города:
Наряду с вокзалами и аэропортами, дополнительные полицейские подразделения были стянуты в Ватикан – центр пасхальных торжеств.
Местные жители не выглядят слишком обеспокоенными. Их больше занимает риск большой войны в Европе.
– Меня очень беспокоит распространение войны на пределы Украины, а также эскалация на Ближнем Востоке. Терроризм не представлял угрозы для Рима в последние несколько лет, так что я не слишком об этом задумываюсь.
В дополнение к общенациональным правилам, действующим в крупных городах Апеннин, силовики отслеживают угрозы национальной безопасности в Интернете.