В столице Франции в субботу, 14 октября, объявили о закрытии для посещений Версальского дворца и музея Лувра.

Источник: массмедиа Парижа.

Подробности: Власти города объявили о закрытии туристических площадок Лувра и Версаля "по соображениям безопасности". В свою очередь, администрация обеих учреждений пообещала вернуть деньги за заранее приобретенные билеты. В администрации ссылаются на объявленный в Париже "максимальный уровень террористической угрозы".

Более подробно: Максимальный уровень террористической угрозы в Париже объявили вчера, после теракта, совершенного 20-летним чеченцем – он убил учителя. После этого во Франции задержали сразу несколько подозрительных человек. Правительство ввело самый высокий уровень террористической угрозы по всей стране. К мерам безопасности привлекли семь тысяч военных.