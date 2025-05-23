Бюст Джима Моррисона был украден с его могилы в Париже 37 лет назад. Теперь он совершенно случайно найден. Вернут ли его на кладбище Пер-Лашез, пока неизвестно.

В Париже найден бюст фронтмена The Doors Джима Моррисона, украденный с его могилы в 1988 году. Речь идет о статуе из белого мраморa работы хорватского скульптора Младена Микулина; ее установили на кладбище Пер-Лашез в июле 1981 года - в 10 годовщину смерти музыканта.

Со временем бюст разрисовали граффити, отломали нос и повредили рот. В таком состоянии он был украден и в таком же найден полицейскими. Примечательно, что их находка случайна, бюст обнаружился во время совершенно постороннего дела о мошенничестве. Кто его украл и где хранил - власти не разглашают, хотя сам факт обнаружения бюста подтвердили в соцсетях.

Вернут ли находку на могилу музыканта, тоже пока неизвестно. Руководство кладбища Пер-Лaшез сообщило, что не получало на этот счет никаких уведомлений. Поклонник наливает виски на могилу Джима Моррисона на кладбище Пере-Лашез в Париже - 2021 г.AP Photo

Джим Моррисон (1943–1971) был включен журналом Rolling Stone в сотню величайших вокалистов планеты. Он и сегодня остается культовой фигурой рок-музыки.





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