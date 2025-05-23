Украинские переселенцы, проживающие на временно оккупированных территориях и выехавшие оттуда за границу, теперь смогут получать пенсию не только в “Ощадбанке”, но и в других уполномоченных банках или через “Укрпочту”. Об этом сообщает Кабинет министров Украины.

Причем справка переселенца для этого не нужна.

Проживающие на захваченных РФ территориях для получения украинской пенсии должны ежегодно до 31 декабря подтверждать свою личность, использовать банковскую карту раз в полгода, а также заявить в Пенсионный фонд, что они не получают российскую пенсию.





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