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Сьогодні, 16:00

Потреби у відновленні транспортної системи України - понад 77 млрд доларів

Категория: Новини / Економіка та фінанси

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Транспортная система Украины понесла убытки на более 36 млрд долл, а потребности в восстановлении уже превышают 77 млрд долл. Такие данные озвучили представители украинской делегации на Международном транспортном форуме в Лейпциге, сообщает ЦТС .

“Это уже четвертый год, когда даже во время полномасштабной войны мы говорим о восстановлении. Не только о выживании — о развитии”, — отметил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Во время министерского заседания в рамках форума обсуждались проекты в сфере транспорта и механизм функционирования специального фонда для реализации следующих проектов. К заседанию присоединилось более 30 стран и международных организаций.

Деркач отметил, что наша страна уже имеет два проекта, наработанных в рамках Международного транспортного форума. Но делегация Украины работает над тем, чтобы их было больше.


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