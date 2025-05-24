Транспортная система Украины понесла убытки на более 36 млрд долл, а потребности в восстановлении уже превышают 77 млрд долл. Такие данные озвучили представители украинской делегации на Международном транспортном форуме в Лейпциге, сообщает ЦТС .

“Это уже четвертый год, когда даже во время полномасштабной войны мы говорим о восстановлении. Не только о выживании — о развитии”, — отметил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Во время министерского заседания в рамках форума обсуждались проекты в сфере транспорта и механизм функционирования специального фонда для реализации следующих проектов. К заседанию присоединилось более 30 стран и международных организаций.

Деркач отметил, что наша страна уже имеет два проекта, наработанных в рамках Международного транспортного форума. Но делегация Украины работает над тем, чтобы их было больше.





Источник