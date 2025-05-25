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Портнова застрелили після візиту до України

Категория: Новини

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Скандальный юрист Андрей Портнов накануне собственного убийства посещал Украину и имел встречи с высокопоставленными чиновниками, сообщает ”Украинская правда” со ссылками на собственные источники в правоохранительных органах.

“Трое собеседников УП — в ближайшем окружении и правоохранительных органах сообщили, что Андрей Портнов находился в Украине 17-18 мая. По данным источников, Портнов, в частности, встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов”, — говорится в сообщении на сайте издания.

       Как сообщалось, убийство Портнова произошло в пригороде Мадрида, Посуэло-де-Аларкон, в 10:15 по киевскому времени в среду, 21 мая, когда жертву неожиданно подстерегли нападавшие. Портнов был застрелен в спину, не имея возможности отреагировать, когда собирался сесть в свой автомобиль “Мерседес”, припаркованный на тротуаре. Национальная полиция Испании объявила розыск трех человек, причастных к убийству Андрея Портнова.

Судья, расследующий смерть Портнова, постановил сохранять тайну следствия.


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