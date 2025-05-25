Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что эпоха безраздельного господства Соединенных Штатов подошла к концу. Об этом он сказал, выступая перед выпускниками Военно-морской академии, сообщает newsweek

Вэнс посетовал на то, что Россия и Китай решительно настроены превзойти США. “После Холодной войны Америка практически безраздельно господствовала над общими ресурсами: воздушным пространством, морем, космосом и киберпространством. Но эпоха бесспорного господства США завершилась”, — сказал он.

Недавно обозреватель Bloomberg Андреас Клут заявил, что мир обречен на “новую Ялту”, передел сфер влияний между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином — то есть на договор о послевоенном мироустройстве, основанном на праве силы.