Какие мошеннические схемы приобретают популярность в 2025 году и как от них защититься.

В 2025 году украинцы сталкиваются не только с привычными фишингами, а с целым арсеналом цифровых угроз: от фейковых госвыплат до мошеннических дипфейков.

Цифровые атаки стали более изобретательными, адаптивными и даже "человечными". Мошенники могут имитировать голоса родных, копировать стиль общения, ссылаться на реальные события из вашей жизни, знать, где вы работаете, иметь подборку сгенерированных изображений с вашим лицом. Как защититься от таких мошеннических схем?

Персонализированный фишинг

Три из четырех обращений на горячую линию Nadiyno.org - это запросы от жертв мошенничества в Telegram. Но если еще несколько лет назад большинству пользователей достаточно было игнорировать сообщения с обещаниями выигрыша, чтобы чувствовать себя в безопасности онлайн, то сейчас все иначе. Представьте: вы получаете от друга голосовое сообщение в Telegram с просьбой о помощи. Вы узнаете голос близкого человека, видите знакомый аккаунт. Вы не сомневаетесь и переводите деньги. Лишь со временем выясняется, что аккаунт взломан, а голос сгенерирован.

Искусственный интеллект превратился в оружие, которое помогает не только завоевывать новые рынки и научные вершины, но и создает возможности для более изощренных кибератак. В руках мошенников ИИ превратился в инструмент массового поражения, позволяющий оперативно персонализировать мошеннические схемы и поставить их на конвейер.

Например, натренированный искусственный интеллект может отсканировать ваши публикации в социальных сетях, друзей, комментарии, геолокации, фото. На основе этого злоумышленники формируют сообщения от вашего имени, которые выглядят убедительно: с вашим стилем общения и даже со ссылкой на прошлые события.

После этого злоумышленник ломает ваш аккаунт в мессенджере с помощью фишинговой ссылки и ваши контакты получают правдоподобные сообщения с просьбой перевести деньги, проголосовать за "племянницу" на мошенническом сайте или дать доступ к аккаунту в каком-то сервисе. У жертвы создается впечатление, что она получает письмо от реального лица, а кибератака развивается до массовой.

Аудио- и видео-дипфейки

Дипфейки - это поддельные видео или изображения, созданные с помощью ИИ, где лицо человека накладывается на лицо другого, создавая реалистичную подделку.

Дипфейки легко распространяются через мессенджеры. Telegram-каналы стали дополнительным новостным ресурсом, которому доверяют украинцы, и одновременно - ключевым каналом для распространения фальшивых новостей в мошеннических целях и дезинформации.

Пусть это звучит как далекая от реальности футуристическая атака, но эксперты горячей линии Nadiyno.org уже получали обращения с просьбой проверить видео на правдивость. Среди таких кейсов было дипфейк-видео в TikTok, в котором использовали изображение адвоката для продвижения ненастоящей новости о государственных выплатах в размере 15 тыс. грн, которые можно оформить в Telegram-канале.