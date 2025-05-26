Мэр немецкого города Вихтах в Нижней Баварии хотел создать оживленную атмосферу, организовав на рыночной площади конкурс барбекю, но тем самым привлек внимание веганских активистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Спор между веганами и мясоедами, как ожидается, достигнет апогея в субботу: на рыночной площади состоится конкурс барбекю, который уже несколько месяцев вызывает споры вокруг мэра Франца Виттманна. Премьер Баварии Маркус Зёдер, известный как ярый мясоед, также объявил о своем участии.

На самом деле мэр хотел лишь предложить местным жителям и туристам интересное развлечение. Он считал, что в Вихтахе происходит слишком мало событий. Его идея провести международный конкурс барбекю возмутила группу "Веганы в Вихтахе", и город уже попал на страницы национальных газет – еще до того, как первая свинья оказалась на вертеле.

Сначала для участия в конкурсе зарегистрировались шесть команд барбекю. По словам мэра Виттманна, теперь будут участвовать 16 групп. Среди них есть участник, который планирует предлагать вегетарианские блюда.

Фестиваль должен был начаться в 10 утра белой колбаской. Победитель будет объявлен во второй половине дня.

Веганская группа из Вихтаха отказалась участвовать в фестивале, даже не имея собственного стенда с веганскими блюдами.

Их критику поддержала организация PETA, защищающая права животных. Некоторые активисты выбрали довольно странный подход: они объявили о "барбекю с собакой" – с манекеном собаки на гриле. По словам PETA, многие люди, вероятно, вызвали бы полицию, если бы собаку действительно жарили на гриле. Они говорили о дискриминации видов и критиковали различение между домашними животными и сельскохозяйственными животными.

В прошлом году суд ЕС постановил, что веганские сосиски и бургеры имеют такое же право на свои названия, как и их мясные аналоги.

Еще в 2020 году европейские фермеры обращались с призывом к Европарламенту запретить ресторанам и магазинам продавать изделия с названием вроде "вегетарианских гамбургеров" или "веганской колбасы", по результатам голосования эту инициативу отклонили.