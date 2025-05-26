Служба безопасности Украины разоблачила 176 граждан Российской Федерации, которые незаконно владели сельскохозяйственными участками на Киевщине общей площадью почти 100 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Земельные участки были переданы в собственность граждан РФ еще до начала полномасштабной войны, преимущественно в результате наследования. Однако согласно украинскому законодательству, иностранцы не имеют права владеть землями сельскохозяйственного назначения. В таких случаях участки подлежат отчуждению в пользу государства.

Поскольку это не было сделано добровольно, Служба безопасности совместно с Киевской областной прокуратурой провела проверку реестров Госгеокадастра. В результате этой работы права собственности граждан России были прекращены, а сами участки переданы в государственную собственность.

Сейчас конфискованные земли официально взяты на учет управлением Госгеокадастра.





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