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Сьогодні, 18:00

СБУ відібрала у 176 власників із РФ майже 100 гектарів землі біля Києва

Категория: Новини / Події

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Служба безопасности Украины разоблачила 176 граждан Российской Федерации, которые незаконно владели сельскохозяйственными участками на Киевщине общей площадью почти 100 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Земельные участки были переданы в собственность граждан РФ еще до начала полномасштабной войны, преимущественно в результате наследования. Однако согласно украинскому законодательству, иностранцы не имеют права владеть землями сельскохозяйственного назначения. В таких случаях участки подлежат отчуждению в пользу государства.

Поскольку это не было сделано добровольно, Служба безопасности совместно с Киевской областной прокуратурой провела проверку реестров Госгеокадастра. В результате этой работы права собственности граждан России были прекращены, а сами участки переданы в государственную собственность.

Сейчас конфискованные земли официально взяты на учет управлением Госгеокадастра.


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