Судя по свежему рейтингу крупнейших работодателей Украины от "Опендатабот", деиндустриализация восторжествовала. Страна, которая так нуждается в восстановлении промышленности, на деле живёт за счёт логистики, торговли и услуг.

На первом месте уже четвёртый год подряд — «Укрзалізниця». Там работает почти 179 тысяч человек. Но за год компания потеряла более 9 тысяч сотрудников. С начала полномасштабной войны — минус 54 тысячи. Это, к слову, единственное промышленно-транспортное предприятие, хоть как-то приближающееся к понятию «гигант».

Второе и третье места — супермаркет АТБ и «Газораспределительные сети Украины». Далее в топе — «Укрпошта», «Сільпо», «Новая почта», «Энергоатом», «Ліси України», «Укрнафта», «Укргазвидобування». Почти все — либо розница, либо государственные структуры, либо логистика.

Промышленность, в классическом понимании, практически исчезла. Заводы, машиностроение, металлургия, тяжелая промышленность — их попросту нет в списке крупнейших работодателей. А значит — нет массового производственного труда, нет добавленной стоимости, и нет надежды на экономический рывок.

Когда в стране больше всего рабочих мест создают супермаркеты, почта и службы доставки, ни о каком восстановлению экономики говорить не приходится. К сожалению, о восстановлении украинской промышленности вслух говорит, пожалуй, только один политик - Юрий Бойко. Реальность такова, что пока мы не начнём возрождать производство, бюджет всегда будет пуст, а украинцы — бедны.