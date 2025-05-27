Во время военного положения в Украине действует норма о лишении свободы на срок от 5 до 8 лет за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Это касается и подростков с 16 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сухопутных войск, в состав которых входят ТЦК и СП.
Как отмечается в сообщении, в последнее время значительно увеличилось количество видеоматериалов, фиксирующих сознательное препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП.
В ТЦК трактуют статью 114-1 Уголовного кодекса Украины следующим образом: "Любое умышленное препятствование выполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей".
"Сегодня мы перезагружаем работу ТЦК и СП, делаем все, чтобы она стала прозрачной и открытой", - говорится в заявлении.
В то же время, препятствование работе этих структур могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности, добавили в ТЦК.
"Подчеркиваем: каждый из граждан, кто достиг 16 лет и находится во подсудном состоянии, может нести ответственность за такие действия", - заявили в ТЦК.
В публикации утверждается, что "намерение препятствовать - даже если результат не был полностью достигнут - уже считается правонарушением".
Норма Уголовного кодекса Украины
Напомним, в апреле 2014 года Верховная Рада дополнила Уголовный кодекс новой статьей 114-1, установив ответственность за препятствование в особый период законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.
Согласно закону, "препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период -
- наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
То же деяние, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям,-
- наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет".