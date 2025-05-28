Недавние заявления и решения президента США Дональда Трампа указывают на его возможное стремление разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем. Об этом пишет The New York Times.

Издание напоминает, что на прошлой неделе Трамп выразил желание нормализовать торговлю с Россией и "пытается ограничить последствия собственной глобальной торговой войны", призывая лидера Китая Си Цзиньпина связаться с ним.

The New York Times предполагает, что Трамп готовит более масштабный план по взаимодействию с Москвой и Пекином.

Международные аналитики считают, что поведение Трампа намекает на модель мира, где США, Китай и Россия "доминируют в своих регионах", что напоминало бы стиль имперского правления XIX века, говорится в публикации.

В свою очередь издание Politico пишет, что США и Европа, по всей вероятности, не договорятся о новом торговом соглашении, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести 50-процентные тарифы на европейские товары к 9 июля.

Переговоры по созданию трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства между ЕС и США сорвались ещё в 2016 году, и сегодня Европа не готова возвращаться к подобным попыткам, утверждают собеседники издания. Франция и Германия опасаются за стандарты здравоохранения, безопасности и экологических норм, а также за возможное давление со стороны американских корпораций.

На фоне угроз тарифов ЕС и США ведут переговоры по ограниченному соглашению для снижения напряженности, включая автомобильный сектор, фармацевтику и металлургию, чтобы временно снизить риск торговой войны, отмечает Politico.





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