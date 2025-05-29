Новая черноморская стратегия ЕС включает в себя весомую компоненту в сфере безопасности, которая состоит из трёх основных направлений — создание Черноморского хаба безопасности для обмена информацией и защиты критической инфраструктуры, развитие системы военной мобильности и совместное противодействие гибридным угрозам.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по представлению новой черноморской стратегии ЕС рассказала высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, сообщает корреспондент Укринформа.

«Потенциал региона омрачён российской войной, регулярными нарушениями воздушного пространства, атаками на порты и морские пути. С точки зрения безопасности, наше внимание сосредоточено на трёх главных приоритетах. Во-первых, мы предлагаем создать Черноморский хаб безопасности, который будет служить для Европы системой раннего предупреждения в Чёрном море, усилит осведомлённость о ситуации и поможет защитить критическую инфраструктуру, включая прибрежные сооружения и подводные кабели», — заявила Кая Каллас.

Она отметила, что Черноморский хаб безопасности также может содействовать мониторингу выполнения любых мирных соглашений между Россией и Украиной и одновременно координировать усилия по разминированию, поскольку наличие мин является и останется серьёзной угрозой для региона. Для координации этой работы, по словам Каллас, ЕС может задействовать собственные финансовые инструменты, такие как морской фонд, а также фонды рыболовства и сельского хозяйства.

«Второе направление — это военная мобильность. Мы предложили дополнительное развитие региональных портов, железных дорог, автодорог и аэропортов для перевозки тяжёлой военной техники, что позволит направлять войска туда и тогда, где и когда в них возникнет необходимость. Это позволит быстрее доставлять необходимое оборудование в регион, усилит систему сдерживания и поддержит усилия НАТО. Наряду с улучшением инфраструктуры, мы продолжим проверку иностранных владельцев портов и других ключевых объектов», — отметила представитель ЕС.

Третий приоритет черноморской стратегии ЕС в сфере безопасности — это совместное противодействие стран региона и Европы гибридным угрозам, поскольку Черноморский регион остаётся приоритетной целью для таких враждебных действий. В этом контексте ЕС будет развивать партнёрство в сфере кибербезопасности, координировать усилия по борьбе с дезинформацией, способствовать повышению медиаграмотности населения и развитию сетей по проверке фактов.

«Регион Чёрного моря имеет большое стратегическое значение для Европейского Союза, поскольку обеспечивает связь между Центральной Азией и Европой. Он важен с точки зрения безопасности торговли и энергетики. Страны региона укрепляют связи с ЕС. Здесь происходят определённые геополитические сдвиги. Украина и Молдова движутся к членству в ЕС, как и Грузия, если она вернётся на этот путь. Турция является нашим важным партнёром и страной-кандидатом… безопасность Чёрного моря имеет жизненно важное значение для европейской безопасности», — подчеркнула Кая Каллас.

Как сообщалось ранее, ЕС рассматривает развитие политического и экономического сотрудничества с соседними странами как стратегический путь содействия их экономическому росту и процветанию, что служит основой для добрососедских отношений, повышения устойчивости стран региона, укрепления их стабильности и безопасности.