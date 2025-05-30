Бывший президент США Джо Байден фактически не управлял страной из-за плохого состояния здоровья. Вместо него это делали советники, супруга Джилл и сын Хантер, которые скрывали реальное положение дел. Об этом заявил автор книги о Байдене, журналист и писатель Джейк Таппер в эфире ток-шоу “Пирс Морган без цензуры”.

По словам Таппера, при сборе материала для книги “Первородный грех: деградация президента Байдена” он вместе с соавтором, журналистом Axios Алексом Томпсоном, пообщался с более чем 200 источниками. Они рассказали, что вместо Байдена реальным управлением занимались глава администрации Рон Клейн, стратег Майк Донилон, советник по внутренней политике Брюс Рид и куратор законодательной ветви власти Стивен Риккетти. При этом большую роль играли первая леди Джилл Байден и сын Хантер, которого Таппер назвал “подлым” и “склонным к ужасным решениям”.

“Мы хотели, чтобы он просто выиграл, а потом его можно было бы на четыре года спрятать, показывая изредка признаки жизни”, — сказал Тапперу один из членов команды Байдена.

В то же время Таппер уверен, что ситуация с Байденом, “вероятно, хуже” Уотергейтского расследования: “По крайней мере у Никсона были в порядке когнитивные способности, когда он не был пьян”.





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