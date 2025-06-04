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Сьогодні, 18:00

Влада Чечні заявила, що Арег Щепіхін у Москві «був не викрадений, а затриманий»

Категория: Новини / Події

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Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов Чечни, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы, заявил министр по национальной политике республики Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, в отношении Щепихина проводится проверка по статье о публичных действиях, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Кроме того, заявил Дудаев, Щепихину могут вменить реабилитацию нацизма, публичные призывы к экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды и другие обвинения.

Щепихин, по словам Дудаева, «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей».


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