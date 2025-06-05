Франция и Бельгия отказались поддержать план Еврокомиссии (ЕК) по отказу от импорта российского газа к 2027 году, требуя больше информации об экономических и юридических последствиях этого шага. Об этом пишет Politico.

Франция, по данным издания, предпочитает стратегию поиска альтернативных источников газа – речь идет о плане заменить российские поставки топлива катарской продукцией. Министр энергетики страны Марк Ферраччи заявил, что Франция "поддерживает стратегию снижения рисков российского ископаемого топлива", но "запрет на европейском уровне означает, что никто не может импортировать [российский] СПГ".

Он также выразил опасения, что частные фирмы могут столкнуться с российскими исками из-за расторгнутых контрактов. Например, французская компания TotalEnergies связана контрактом с "Новатэком" до 2032 года и владеет 20-процентной долей в проекте "Ямал", который управляет заводом по производству СПГ в Сибири.

Бельгия, в свою очередь, хочет получить отчет с подробным описанием экономических последствий, прежде чем принимать решение. Как отмечает Politico, обе страны являются крупнейшими покупателями российского сжиженного природного газа в Евросоюзе.

Два других крупных импортера – Испания и Нидерланды – заявили изданию, что они готовы поддержать инициативу ЕК, который запретит краткосрочные закупки газа в этом году и долгосрочные контракты к 2027 году. Позиции этих четырех стран будут иметь решающее значение для ЕК.

По данным Kpler, в прошлом году Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды импортировали 16,77 миллиона тонн российского СПГ, что составляет 97 процентов от общего импорта ЕС и более половины мирового экспорта России.

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