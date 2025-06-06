Японские учёные разработали пластик, который растворяется в морской воде в течение нескольких часов, предлагая потенциальное решение современной экологической проблемы — загрязнения океанов и угрозы для дикой природы.

Хотя эксперименты с биоразлагаемыми пластиками ведутся давно, исследователи из Центра исследований новых материалов Riken и Токийского университета заявляют, что их новый материал разлагается гораздо быстрее и не оставляет никаких следов, пишет УНИАН со ссылкой на The Star.

В лаборатории в городе Вако, недалеко от Токио, команда продемонстрировала, как небольшой кусок пластика исчезает в контейнере с солёной водой после перемешивания, примерно в течение часа.

Хотя команда пока не представила планов по коммерциализации, руководитель проекта Такудзо Айда отметил, что их исследование вызвало значительный интерес, в том числе со стороны упаковочной промышленности. Ведь во всем мире ученые стремятся найти инновационные решения проблемы пластиковых отходов.

По прогнозу Программы ООН по окружающей среде, загрязнение пластиком утроится к 2040 году, ежегодно добавляя от 23 до 37 миллионов тонн отходов в океаны мира. "Дети не могут выбрать планету, на которой будут жить. Это наш долг как учёных — оставить им наилучшую возможную окружающую среду", — сказал Айда.

И отметил, что новый материал прочен, как пластик на нефтяной основе, но при воздействии соли распадается на исходные компоненты, которые впоследствии могут быть переработаны естественными бактериями, что позволяет избежать образования микропластика, вредного для морской жизни и попадающего в пищевую цепочку.

"Поскольку соль также присутствует в почве, кусочек размером около 5 см распадается на суше примерно за 200 часов", - говорится в материале.