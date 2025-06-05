5 июня в одесских поликлиниках родители смогут бесплатно привести детей на профилактический стоматологический осмотр. Также они могут получить профессиональные рекомендации по уходу за полостью рта. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с кариесом.

Бесплатные осмотры будут проводиться с 9:00 до 16:00 в следующих детских стоматологических отделениях:

ул. Дегтярная, 17, тел.: (048) 726 98 16 ул. Академика Филатова, 60, тел.: (048) 767 57 47 ул. Академика Королева, 60, тел.: (048) 747 09 16 просп. Князя Владимира Великого, 63а, тел.: (048) 758 58 81

Жители города приглашаются воспользоваться возможностью пройти бесплатный осмотр и позаботиться о здоровье зубов своих детей.





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