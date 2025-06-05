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Сьогодні, 10:00

День профілактики дитячих стоматологічних захворювань пройде в Одесі

Категория: Новини / Події

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5 июня в одесских поликлиниках родители смогут бесплатно привести детей на профилактический стоматологический осмотр. Также они могут получить профессиональные рекомендации по уходу за полостью рта. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с кариесом.

Бесплатные осмотры будут проводиться с 9:00 до 16:00 в следующих детских стоматологических отделениях:

  1. ул. Дегтярная, 17, тел.: (048) 726 98 16
  2. ул. Академика Филатова, 60, тел.: (048) 767 57 47
  3. ул. Академика Королева, 60, тел.: (048) 747 09 16
  4. просп. Князя Владимира Великого, 63а, тел.: (048) 758 58 81

Жители города приглашаются воспользоваться возможностью пройти бесплатный осмотр и позаботиться о здоровье зубов своих детей.


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