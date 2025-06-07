 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

"Вшанувати пам'ять загиблих і подякувати тим, хто вижив". У Нормандії відзначили день висадки союзників

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Тысячи людей присоединились к ветеранам Второй мировой войны в Нормандии, чтобы отметить 81-ю годовщину высадки союзников во Франции. В этот день погибли более 4000 солдат и офицеров из США, Великобритании и Канады.

В пятницу в Нормандии собрались ветераны Второй мировой войны, чтобы отметить 81-ю годовщину высадки союзных войск на северном французском побережье.

Вдоль береговой линии и вблизи пляжей, где 81 год назад началась Нормандская операция, десятки тысяч зрителей приняли участие в мероприятиях, включая церемонию памяти погибших, несколько исторических реконструкций, авиационный парад и выступления парашютистов.

Немногим оставшимся в живых ветеранам уже около ста лет и больше.

Участники мероприятия отдали дань памяти погибшим в годы войны.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 