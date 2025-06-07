В пятницу в Нормандии собрались ветераны Второй мировой войны, чтобы отметить 81-ю годовщину высадки союзных войск на северном французском побережье.

Вдоль береговой линии и вблизи пляжей, где 81 год назад началась Нормандская операция, десятки тысяч зрителей приняли участие в мероприятиях, включая церемонию памяти погибших, несколько исторических реконструкций, авиационный парад и выступления парашютистов.

Немногим оставшимся в живых ветеранам уже около ста лет и больше.

Участники мероприятия отдали дань памяти погибшим в годы войны.





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