5-го июня мы вспоминали одесского святителя Иннокентия (Борисова). По сложившейся в Одесской епархии традиции, торжественное богослужение совершили перед мощами святого, почивающими в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы, куда прибыл и возглавил богослужение Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. За Божественной литургией митрополиту Агафангелу сослужили викарии Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор, архиепископ Арцизский Виктор, архиепископ Болградский Сергий, епископ Тарутинский Алипий, епископ Овидиопольский Анастасий, ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко и многочисленное духовенство города.

5-го июня в Одесской духовной семинарии состоялся выпускной акт, который возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Ректор духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко открыл торжественное собрание, после чего секретарь совета архимандрит Тихон (Василиу) зачитал отчетный доклад о результатах переводных и выпускных экзаменов. Отец ректор также огласил поздравления, поступившие в адрес ОДС. Третьего июня игумен Свято-Константино-Еленинского Измаильского мужского монастыря архиепископ Болградский Сергий возглавил в обители Божественную литургию в день престольного праздника. Архиепископу Сергию сослужило многочисленное духовенство Измаила. За богослужением в престольный день воодушевленные прихожане вознесли горячие молитвы о мире в Украине.

31-го мая на Соборной площади в Одессе состоялся яркий и очень теплый детский праздник, организованный Одесской епархией Украинской Православной Церкви. После литургии и до вечерней службы площадь превратилась в настоящий остров радости, где царили смех, музыка, цветы и безграничное детское счастье. Праздничная программа была насыщенной и интересной: на сцене выступили 35 детских коллективов и хоров, которые подарили зрителям настоящее торжество таланта и искренности.

В это воскресенье Святая Церковь торжественно празднует один из самых великих и светлых дней — день Святой Троицы, Пятидесятницу. Это день, когда Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных языков и наполнил их Своей благодатью, дал им силу, мудрость и мужество идти по всему миру и проповедовать Христа Воскресшего. Прошло 50 дней от Пасхи. Казалось бы, апостолы уже знали о воскресении Христовом, уже видели Его, уже слышали Его наставления. Не хватало чего-то главного. И вот в этот день, в горнице, где они пребывали в молитве, произошло то, чего они, может быть, и не ожидали: Дух Святой сошел на них. С этого момента человек уже не один.

С этого момента Бог не только с нами — Он в нас. Благодать Святого Духа дана всем верующим — через крещение, через миропомазание, через участие в жизни Церкви. Эта благодать не просто символ, не просто память о давних событиях. Это живая сила, Которая согревает, укрепляет, вразумляет, очищает и спасает. В праздник Троицы мы исповедуем величайшую истину нашей веры про Триединого Бога. Мы не можем до конца разумом постичь эту тайну. Но можем смиренно склонить колена — как сегодня, в день, когда совершается великая вечерня с чтением коленопреклоненных молитв, — и в молитве просить у Господа: «Приди и вселися в ны, и очисти нас от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша». Пусть сегодняшний день станет для нас началом новой духовной жизни.

Пусть в наши сердца войдет Дух Святой — Утешитель, Дух истины, Дух кротости, любви и радости. Будем стремиться жить не по духу мира сего, а по Духу Божию, чтобы быть живыми членами Церкви Христовой.