Несмотря на сложную ситуацию в стране, жители и гости региона смогут отдыхать на побережье – при соблюдении мер безопасности. Одесская областная военная администрация согласовала открытие 12 пляжных зон, из которых 11 расположены в Одессе и Черноморске, а еще одна — в поселке Приморское Измаильского района.

Среди открытых пляжей:

Инклюзивный пляж «Без границ» Буфет на Малом Фонтане «Гранд Петтин» «Итака» Центральный городской пляж (Черноморск) «Куба» Пляж «Калетон» Муниципальный пляж «Чайка» «Сигал Бич» Муниципальный пляж «Курортный» «Паблик» Пляжный участок в пгт Приморское, Измаильский район

Власти подчеркивают, что список пляжей будет расширяться по мере прохождения необходимых проверок.

На странице Болградской РГА отмечается, что согласно приказу Оперативно-тактической группировки «Одесса» и Одесской ОВА №21/8 от 27 мая 2025 года, в целях безопасности граждан запрещено находиться в пляжных зонах при следующих условиях:

во время воздушной тревоги; при обнаружении подозрительных предметов на берегу или в воде; с 20:00 до 08:00 (в темное время суток); во время шторма от 2 баллов и выше — ближе 10 м к воде; на волнорезах, пирсах и бунах (кроме спасателей); вне специально обозначенных зон для купания.

Жителям напоминают о необходимости быть бдительными и следовать указаниям спасателей и местных властей.





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