Несмотря на сложную ситуацию в стране, жители и гости региона смогут отдыхать на побережье – при соблюдении мер безопасности. Одесская областная военная администрация согласовала открытие 12 пляжных зон, из которых 11 расположены в Одессе и Черноморске, а еще одна — в поселке Приморское Измаильского района.
Среди открытых пляжей:
- Инклюзивный пляж «Без границ»
- Буфет на Малом Фонтане
- «Гранд Петтин»
- «Итака»
- Центральный городской пляж (Черноморск)
- «Куба»
- Пляж «Калетон»
- Муниципальный пляж «Чайка»
- «Сигал Бич»
- Муниципальный пляж «Курортный»
- «Паблик»
- Пляжный участок в пгт Приморское, Измаильский район
Власти подчеркивают, что список пляжей будет расширяться по мере прохождения необходимых проверок.
На странице Болградской РГА отмечается, что согласно приказу Оперативно-тактической группировки «Одесса» и Одесской ОВА №21/8 от 27 мая 2025 года, в целях безопасности граждан запрещено находиться в пляжных зонах при следующих условиях:
- во время воздушной тревоги;
- при обнаружении подозрительных предметов на берегу или в воде;
- с 20:00 до 08:00 (в темное время суток);
- во время шторма от 2 баллов и выше — ближе 10 м к воде;
- на волнорезах, пирсах и бунах (кроме спасателей);
- вне специально обозначенных зон для купания.
Жителям напоминают о необходимости быть бдительными и следовать указаниям спасателей и местных властей.