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Сьогодні, 16:00

Оздоровчий сезон на Одещині: відкриті перші пляжі

Категория: Новини / Події

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Несмотря на сложную ситуацию в стране, жители и гости региона смогут отдыхать на побережье – при соблюдении мер безопасности. Одесская областная военная администрация согласовала открытие 12 пляжных зон, из которых 11 расположены в Одессе и Черноморске, а еще одна — в поселке Приморское Измаильского района.

Среди открытых пляжей:

  1. Инклюзивный пляж «Без границ»
  2. Буфет на Малом Фонтане
  3. «Гранд Петтин»
  4. «Итака»
  5. Центральный городской пляж (Черноморск)
  6. «Куба»
  7. Пляж «Калетон»
  8. Муниципальный пляж «Чайка»
  9. «Сигал Бич»
  10. Муниципальный пляж «Курортный»
  11. «Паблик»
  12. Пляжный участок в пгт Приморское, Измаильский район

Власти подчеркивают, что список пляжей будет расширяться по мере прохождения необходимых проверок.
 На странице Болградской РГА отмечается, что согласно приказу Оперативно-тактической группировки «Одесса» и Одесской ОВА №21/8 от 27 мая 2025 года, в целях безопасности граждан запрещено находиться в пляжных зонах при следующих условиях:

  1. во время воздушной тревоги;
  2. при обнаружении подозрительных предметов на берегу или в воде;
  3. с 20:00 до 08:00 (в темное время суток);
  4. во время шторма от 2 баллов и выше — ближе 10 м к воде;
  5. на волнорезах, пирсах и бунах (кроме спасателей);
  6. вне специально обозначенных зон для купания.

Жителям напоминают о необходимости быть бдительными и следовать указаниям спасателей и местных властей.


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