Этот один из самых больших религиозных праздников христианского календаря также называют Пятидесятницей. А три дня перед Троицей и три после нее известны как Зеленые святки.



Что празднуют на Троицу

В День Святой Троицы христианская церковь отмечает Сошествие Святого Духа на апостолов Христа, на 50-й день после Пасхи (то есть после распятия Иисуса Христа и Его воскресения из мертвых). Поэтому этот праздник также называется Днем Святой Пятидесятницы, или просто Пятидесятницей.

В христианской традиции считается, что для Божьего спасения такое же Сошествие Святого Духа должно произойти и в сердце каждого христианина.

Троица: история праздника

О Сошествие Святого Духа на апостолов Христа рассказывает евангелист Лука в книге «Деяния святых апостолов» (Деяния, 2 глава, 1-13 стихи). Это событие произошло утром, в 34-м году после Рождества Христова. Тогда 11 апостолов с Богородицей и другими учениками находились в одной комнате, в Иерусалиме.

“И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать”,- говорится в “Деяниях апостолов”.

Далее пишут, что поднялся шум, потому что собралось множество народа. Люди удивлялись, что апостолы говорят на разных языках, все присутствующие слышали свой родной язык. После этого апостолы начали проповедовать Евангелие сначала в Иудее, а затем и во всем мире.

Почему праздник называется Троицей?

В христианской религии проповедуют, что именно в этот день миру открылась вся полнота действия Пресвятой Троицы, и люди научились прославлять три воплощения (по-гречески — «ипостаси») Единого Божества.

Святая Троица — важное понятие триединства Бога в большинстве христианских учений. Христиане верят, что Бог имеет три лица — Бог-Отец, Бог-Сын и Бог Дух Святой, которые являются единственным Богом. Считается, что люди не могут до конца понять Триединство Бога, поэтому о Святой Троице говорят как о «величайшей тайне христианской веры».

Что такое Зеленые святки

Неделю перед Троицей называют еще Зеленой неделей, а неделю после Троицы — Троицкой неделей. Поэтому три дня до и три дня после Троицы в Украине называют Зелеными святками.

Этот праздник существовал на территории нынешней Украины еще до христианства, то есть, в языческие времена. Кроме культа Солнца и культа умерших предков, в основе Зеленых святок лежал культ дерева и цветов.

Как украинцы празднуют Троицу

Накануне Троицы верующие украшают храмы и собственные дома зелеными ветками деревьев, цветами, устилают пол душистыми травами — любистком, мятой, аиром. Считается, что через цветы и зелень как символ жизни христиане прославляют Святой Дух и благодарят Бога за духовную жизнь. Во время богослужений в храмах паломники могут стоять с цветами в руках.

Напомним, мы рассказывали о четырех супружеских парах верующих с Донбасса, принадлежащих к различным религиозным течениям. О них можно прочитать в нашем цикле материалов “Религия объединяет».