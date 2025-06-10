Россия наращивает военный потенциал, в частности, увеличивает выпуск танков, бронетехники и ракет различных типов. Через пять лет она будет готова применить военную силу против НАТО. Как передает LIGA.net, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, Россия за три месяца производит такое количество боеприпасов, сколько производит в год весь Альянс.

"Ожидается, что оборонно-промышленная база РФ только в этом году выпустит 1500 танков, 3000 бронетехники и 200 ракет "Искандер", – сказал Рютте.

Он отметил, что понятие "восточный фланг НАТО" потеряло смысл из-за новых оборонных технологий России.

"Не будем обманывать себя, мы все сейчас на восточном фланге. Новое поколение российских ракет движется со скоростью, значительно превышающей скорость звука. Расстояние между европейскими столицами – это лишь вопрос минут. Больше нет Востока или Запада – только НАТО", – сказал Рютте.

Он призвал сделать альянс "сильнее, справедливее и смертоноснее", чтобы противостоять различным угрозам, в первую очередь со стороны России.

"Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", – предупредил генсек Североатлантического союза.

Напомним, что 23 января 2025 года Трамп заявил, что намерен просить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

27 января FT сообщала, что Литва и Эстония пообещали повысить расходы на оборону до 5% ВВП после давления со стороны Трампа.

26 мая Рютте выразил надежду на то, что члены Альянса согласятся на общую цель оборонных расходов в размере 5% ВВП.