Полтора года назад Украина криминализировала товарную контрабанду, из-за которой бюджет теряет миллиарды долларов. За это время ни один контрабандист не попал за решетку.

Во время большой войны Верховная Рада вернула криминализацию товарной контрабанды. Ее декриминализировали в 2012 году, оставив ответственность только для специфических предметов (оружия, культурных ценностей, древесины).

Послабления объясняли следующими причинами. Во-первых, в начале 2010-х существовала необходимость уменьшить давление правоохранителей на бизнес (силовики нередко злоупотребляли статьей Уголовного кодекса о контрабанде для влияния на предпринимателей). Во-вторых, таким образом власти рассчитывали увеличить поступления в бюджет от новых крупных штрафов. Их установили в размере 100% стоимости незаконно транспортируемых товаров с конфискацией контрабанды.

Однако, как показал опыт, проблема незаконной перевозки товаров через границу только обострялась. По оценкам Государственной фискальной службы (в 2018 году ее разделили на таможенную и налоговую службы), потери бюджета от контрабандных схем достигали десятков миллиардов гривен в год. Масштабные сделки с импортом горючего, сигарет и электроники, "скрутки" на таможне подрывали конкуренцию и финансовую безопасность государства.

После Революции достоинства и особенно во время евроинтеграционных изменений встал вопрос, что репрессивный метод снова необходим: контрабандистов нужно сажать в тюрьмы, чтобы поставить барьер для теневой экономики.

"Сам факт наличия уголовной ответственности сыграет сдерживающую роль... У правоохранителя будет больше рычагов для пресечения противоправной деятельности и сбора доказательств виновности. Тем самым будет обеспечен принцип неотвратимости наказания", - так объяснял ожидаемую пользу закона будущий глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник в 2021 году.

Уголовные производства дают следствию новые инструменты: можно проводить обыски, негласную слежку, прослушку, контролируемые закупки, чего не разрешалось в рамках дел об административных правонарушениях. Эксперты надеялись, что с криминализацией раскрытие схем контрабанды пойдет быстрее и качественнее, а крупные теневые трейдеры больше не будут чувствовать себя безнаказанными.

Важным фактором стала позиция Европейского Союза. В январе 2023 года Украина подписала меморандум с ЕС о макрофинансовой помощи на 18 млрд евро, одним из условий которого было восстановление уголовной ответственности за масштабную контрабанду товаров до конца того года. Евросоюзовские партнеры требовали ввести действенные наказания (реальные сроки заключения) за контрабанду.

Для ЕС этот вопрос принципиальный, ведь блок является не только экономическим, но и таможенным союзом. Гармонизация таможенных правил, противодействие контрабанде и создание единой таможенной территории - необходимые этапы на пути интеграции Украины с блоком. Кроме того, представителей ЕС беспокоит стабильность украинских финансов: контрабанда уменьшает поступления в бюджет и подпитывает коррупцию, что бьет по экономической и политической устойчивости страны.

Поэтому в конце 2023 года парламент принял закон о криминализации товарной контрабанды и в 2024 году он вступил в силу. Документ предусмотрел два этапа возвращения уголовной ответственности: с 1 января 2024 года - за контрабанду подакцизных товаров (алкоголь, табачные изделия, топливо), а с 1 июля 2024 года - за контрабанду других товаров.

То есть теперь перемещение товаров через границу вне контроля таможни - это уголовное преступление, если стоимость товаров превышает следующие размеры: около 25 тыс. евро - для подакцизных товаров, 170 тыс. евро - для других.

Новые нормы действуют уже год. Оправдались ли возложенные на них надежды? Пока что статистика не впечатляет. Количество дел резко не выросло, правоохранители массово не открывают производства против контрабандистов.

Результат нульовий

За півтора року після повернення кримінальної відповідальності за контрабанду не винесено жодного реального вироку

За півтора рокивідкрито 165проваджень щодотоварноїконтрабанди...З них 42передано до суду...По ним винесеновісім вироків...Шість штрафів назагальну суму 3,42млн грн і дваумовні покарання(без ув'язнення) ізіспитовимтерміном в трироки020406080100120140160→→→

Дані: Статистика Офісу Генерального прокурора, Реєстр судових рішень.

По данным Офиса генерального прокурора, за почти полтора года правоохранители зарегистрировали 165 уголовных производств по фактам товарной контрабанды. Из них только 42 направлены в суд, причем ни одного - в 2025 году. Приговоров есть только восемь: пять - по подакцизным и три - по другим товарам.

Все они закончились признанием виновности и согласованным с прокурорами наказанием: шесть штрафов на общую сумму 3,42 млн грн и два условных наказания (без заключения) с испытательным сроком три года.

Среди обвиняемых - преимущественно рядовые исполнители (водители, мелкие "дельцы"). В публичном пространстве не было сообщений о разоблачении и арестах влиятельных организаторов схем, хотя их имена давно известны и ранее озвучивались на заседаниях СНБО. Это подтверждает вывод экспертов: системная контрабанда продолжает процветать в тени, а новый закон пока не стал для нее серьезной преградой.

"В условиях слабых институтов, где нет неотвратимости наказания, вопрос уголовной ответственности теряет смысл", - констатируют в Центре социально-экономических исследований CASE Украина.

Слабые или, точнее говоря, нулевые результаты борьбы с контрабандой - общая ответственность ряда органов, однако львиная доля лежит на Офисе президента. По словам народного депутата Ярослава Железняка, правительство по указанию с Банковой уже пять месяцев саботирует реформу таможни и прямые нормы закона о запуске прозрачного конкурса на ее главу.

Так же с начала лета Офис президента начал саботировать финальные этапы конкурса на отбор нового главы Бюро экономической безопасности. Именно его детективы теперь полномочны вести уголовные производства по контрабандным статьям.

Это наводит на мысль, что Офис президента заинтересован в сохранении статус-кво, из-за чего, по его же данным образца 2021 года, бюджет ежегодно теряет более 300 млрд грн. Почти столько в 2025 году не хватает на финансирование ВСУ.





Источник