Специалисты Инфоксводоканала всю ночь работали над ликвидацией аварии на магистральном водопроводе. Но к сожалению, ситуация очень сложная. Поле, размытая почва и грязи.

Для того чтобы добраться до проблемного участка и начать восстановительные работы, пришлось почти сутки строить подъездные пути и площадку для работы тяжелой техники. Для работы на магистральных водопроводах большого диаметра применяются экскаваторы весом не менее 18 тонн, поэтому пришлось создать специальную «подушку» из нескольких слоев бетонных плит и песка. Только песку потратили более 150 тонн. Сообщили в Инфоксводоканале.

В настоящее время уже начались восстановительные работы. По предварительным оценкам, они продлятся до 22.00.

12 июня утром произошла крупная авария на магистральном водопроводе, в результате чего без воды вторые сутки остаются жители трех крупных районов Одессы.





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