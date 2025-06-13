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Сьогодні, 18:00

Як відбувається ремонт водоводу? Що було? Що сталося? Що обіцяють?

Категория: Новини / Події / Перша шпальта

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Видео с места аварии, из-за которой большая часть Одессы осталась без воды. Масштабы впечатляют. 

Вице-мэр Анна Позднякова сообщила, что аварийные работы завершаются. Скоро начнут включать насосы и постепенно поднимать давление — это сложный процесс.

"Прилагаем максимальные усилия, чтобы начать подавать воду до 22:00", — заявили только что в "Инфоксводоканале". 


На свежих фото видно, что дырку на трубе закрыли панцирной муфтой. 





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