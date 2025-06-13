Видео с места аварии, из-за которой большая часть Одессы осталась без воды. Масштабы впечатляют.

Вице-мэр Анна Позднякова сообщила, что аварийные работы завершаются. Скоро начнут включать насосы и постепенно поднимать давление — это сложный процесс.

"Прилагаем максимальные усилия, чтобы начать подавать воду до 22:00", — заявили только что в "Инфоксводоканале".





На свежих фото видно, что дырку на трубе закрыли панцирной муфтой.



