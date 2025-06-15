Министр обороны США Пит Гегсет публично подтвердил, что американские компоненты систем противодействия беспилотникам, предназначенные для Украины, были переданы на Ближний Восток.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире Fox News.

Гегсет вспомнил о том, как давал показания в Конгрессе США на этой неделе, где его, в частности, спрашивали об Украине.

"Один из вопросов был таким: "Перевели ли вы часть своих систем противодействия беспилотным летательным аппаратам из Украины на Ближний Восток?" Я ответил, что да, перевели", – отметил он.

Как пояснил глава Пентагона, "мы используем все имеющиеся ресурсы для защиты наших людей в этом регионе и во всем мире, потому что сегодня ситуация в области обороны изменилась".

"Такие небольшие системы (дроны. – Ред.) могут представлять большую угрозу. Мы готовы настолько, насколько это возможно", – заявил Хегсет.

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что США перенаправили своим войскам на Ближний Восток компоненты, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников и которые являются ключевой технологией противодействия вражеским дронам.

Речь идет о специальных подрывниках, которые использовались в ракетной системе "земля-воздух" для противодействия вражеским дронам, о чем ранее сообщали СМИ.

Как известно, администрация Дональда Трампа не выделяла Украине военную помощь после прихода к власти, но оружие в рамках пакетов, объявленных предыдущей администрацией, продолжает поступать.