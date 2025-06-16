Приграничные страны Европы готовят свои больницы к войне с Россией, - Politico

Как-то в Йонаве — городе с населением 30 000 человек в центральной Литве — произошел взрыв, который впоследствии стал причиной двухдневных военных учений под названием "Железный волк" ("Geležinis Vilkas").

Целью было закалить военных, полицию, пожарных, больницы и парамедиков для действий в исключительных обстоятельствах — Литва готовится к наихудшему сценарию: нападению на восточный фланг НАТО, пишет Politico.

Литва — не исключение: все страны восточного фланга НАТО пересматривают протоколы реагирования на кризисы в медицинских учреждениях, проводят тренировочные учения, закупают баллистические шлемы и бронежилеты, переносят операционные в подземные помещения.

Война в Украине разрушила иллюзию того, что Европа в безопасности, говорится в материале. "Вопрос не в том, нападет ли [Россия]. Вопрос в том, когда", — заявил заместитель гендиректора Эстонского департамента здравоохранения, курирующего готовность к кризисам — от пандемий до войны Рагнар Вайкнеметс.

Ранее находившиеся под советской оккупацией страны на границе Европы слишком хорошо знают, насколько быстро могут появиться вражеские войска.

"У нас плохие соседи — Россия и Беларусь", — сказал заместитель министра здравоохранения Литвы Даниэлюс Наумовас. СМИ пишет, что Литва с остальными государствами НАТО на материке соединена через Сувалкский коридор — узкий и уязвимый участок, считающийся одной из вероятных целей будущей российской атаки.

Для стран восточного фланга Североатлантического Альянса готовность к войне — не опция, а срочная необходимость. Польша, к примеру, сделала вопрос медицинской безопасности в условиях конфликта приоритетом своего председательства в Совете ЕС.

Госпитали под огнем

Вторжение России в Украину показало, что современные конфликты больше не щадят систему здравоохранения — и мирных граждан, которым она служит. Восточноевропейские страны делают из этого выводы.

Расположенная всего в 50 километрах от внешней границы ЕС с Беларусью, Вильнюсская университетская больница Сантарос развивает подземную инфраструктуру, убежища, площадки для посадки вертолетов и автономные системы, которые позволят функционировать даже в случае отключения электроэнергии или водоснабжения.

В Эстонии, помимо бронежилетов для бригад скорой помощи, также будут выданы спутниковые телефоны, чтобы сохранить связь в случае отказа обычных сетей. В планах даже создание независимой интернет-сети при необходимости. Электрогенераторы устанавливаются по всей системе здравоохранения.

"Мы точно знаем, что Россия целенаправленно бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре, а это значит, что нельзя допустить, чтобы больницы перестали работать из-за проблем на электростанциях", — говорит Вайкнеметс.

Сейчас европейские больницы рассматривают возможность переоборудования подвалов под операционные — на случай необходимости. Эстония закупает мобильные медицинские модули — разворачиваемые при ЧС лечебные пункты, которые должны помочь компенсировать ограниченные ресурсы интенсивной терапии в Европе.

Хотя в среднем в европейских странах приходится 11,5 койки интенсивной терапии на 100 000 населения, в военное время может потребоваться в 3–5 раз больше, считает специальный советник Норвежского управления здравоохранения Бьорн Гульдвог. Поддерживать высокую операционную нагрузку в течение недель или месяцев также будет сложно, ведь большинство учреждений могут выдержать максимум 120–150% обычного хирургического объема в течение 24–48 часов. Критически важными также станут запасы крови и кислорода.

Запасы и цепочки поставок

Даже самые подготовленные больницы не смогут функционировать без медикаментов, оборудования и расходных материалов, и страны Балтии накапливают запасы в ожидании массовых потерь. Эстония, например, выделила 25 млн евро на закупку носилок, жгутов, травматологических наборов. Эти запасы позволят работать, пока союзники не наладят поставки.

В Латвии ещё с времён COVID-19 медучреждения обязаны иметь трёхмесячный запас лекарств. Сейчас страна работает над созданием национальных резервов. Однако близость Балтии к фронту делает такие запасы уязвимыми. Поэтому другие страны ЕС должны определить, какие ресурсы критичны для маленьких стран, и передать ЕС полномочия по их распределению.

Запасы Красного Креста, национальные резервы и rescEU (служба экстренной помощи ЕС) должны быть готовы к быстрому развёртыванию — и для гражданских пациентов тоже, пишет СМИ.

Но есть серьезная проблема

Не все врачи готовы остаться на местах в случае войны. Опрос в Литве, к примеру, показал, что более четверти медицинских работников, вероятно, покинули бы страну в случае войны; менее 40% заявили, что останутся, а треть не уверена в своём решении.

В Эстонии ожидают схожей картины. Около 50–60% населения пока не знают, как поступят в случае войны. Хотя есть уверенность, что большинство врачей и медсестёр останутся, власти Эстонии работают над тем, чтобы снизить уровень тревоги, особенно касающейся безопасности семей.

В Латвии пульмонолог Рудолфс Вилде рассказал, что некоторые его коллеги подумывают о бегстве в случае войны — особенно родители, которые "не видят, как можно бросить детей где-то и в то же время быть в больнице во время военного кризиса".

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