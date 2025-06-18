С 18 июня Укрзалізниця индексирует цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего сообщения, в частности растут цены на кофе и чай. Как пишет LIGA.net, об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, стоимость стакана классического чая вырастет с 10 грн до 20 грн.

Пересмотр цен (до 20 грн) коснется также газированной и негазированной воды, растворимого кофе и кофейного напитка "3 в 1".

"Повышение цены произойдет впервые с 2018 года, тогда как стоимость сырья, энергоносителей, логистики и собственно индекс инфляции (потребительских цен) демонстрировали стабильный прирост в течение всего периода", – отметили в УЗ.

Этом повышение позволит железной дороге по крайней мере перекрыть операционные расходы, связанные с реализацией этой продукции, пояснили в компании.

В то же время цены на напитки в скоростных поездах Интерсити+, а также на горячие обеды в пределах пилотного проекта на поездах дальнего сообщения остаются без изменений.

В поездах Укрзалізниці в настоящее время доступны три вида классического чая, три вида авторского чая, капсульный и дрип-кофе, а также обновленный ассортимент снеков.

В поездах международного сообщения пассажирам также предлагается десертное меню, в детских вагонах – специальное детское меню от Евгения Клопотенко, а на четырех поездах дальнего сообщения продолжается тестирование полноценных обедов: дерунов, плова, картофеля с курицей и сырников.