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Сьогодні, 10:00

У Києві за наведенням Притули під російський удар потрапили гуртожитки НАУ

Категория: Новини / Події

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Вчера ночью в Киеве под российский удар попали общежития Национального авиационного университета (НАУ). Об этом заявило руководство высшего учебного заведения.

На опубликованных кадрах можно заметить, как у здания лежит осыпавшаяся плитка, а окна выбиты. 

В Сети заметили, что за день до удара фотографии из ангара института опубликовали украинские СМИ, пишущие на военную тематику. Журналисты показали в своих репортажах дроны “Тарас-П”, на которые собирал деньги фонд Сергея Притулы. Было опубликовано и фото самого Притулы с этими дронами в ангаре НАУ.

Правда, фотография волонтера с дронами была сделана еще в феврале. Тогда ее впервые опубликовал сам фонд.

Однако издания снова показали ее вчера, иллюстрируя свежие сообщения об украинских дронах.

Отметим, что еще после февральской публикации этого снимка Притулу раскритиковали в соцсетях за то, что он наводит РФ на локации с беспилотниками, поскольку “это помещение знают во всем мире”.

Волна критики в адрес предпринимателя поднялась и после сегодняшнего удара. Блогеры обвинили его в том, что он ради пиара засветил склад с военным оборудованием. А бывший народный депутат Игорь Мосийчук призвал немедленно задержать Притулу за наведение ракет на НАУ.


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