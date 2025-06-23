Нарушений в процессе использования Украиной международной военной помощи не выявлено, сообщила глава временной специальной комиссии (ВСК) Верховной Рады по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова (фракция “Голос”).

“Партнеры высоко оценили деятельность Украины по отчетности и контролю за использованием международной военной помощи. Кроме того, была достигнута договоренность о сотрудничестве в ускорении предоставления ресурсов, которые являются критически важными для поддержки обороноспособности Украины против российской агрессии, и обсуждена важность дальнейшего усиления украино-американского партнерства”, — сказала Устинова “Интерфакс-Украина”.

Она рассказала, что члены комиссии провели в Вашингтоне более 40 встреч с членами Конгресса США (Палаты представителей и Сената) от обеих партий, представителями Белого дома и Министерства обороны США, в частности генеральным инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем.

Народный депутат акцентировала, что американские партнеры и другие союзники не обнаружили нарушений в использовании Украиной международной военной помощи.

Устинова подчеркнула, что вопрос подотчетности остается ключевым элементом сотрудничества с международными донорами, и об этом говорится в отчете ВСК, который она представила в Верховной Раде.

По словам главы ВСК, в отчете также отмечается, что в 2024-2025 годах международная военная помощь со стороны международных партнеров Украины приобрела новый масштаб. По мнению Устиновой, это стало возможным благодаря расширению программ подготовки украинских военных, пилотов и технического персонала, а также благодаря активному участию Украины в многосторонних форматах безопасности, в частности в рамках координационной платформы “Рамштайн”, а также увеличению количества прямых соглашений по безопасности между Украиной и странами G7, которые охватывают не только поставки вооружения, но и развитие оборонно-промышленного партнерства.





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