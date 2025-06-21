Крупная европейская компания Calmit GmbH, специализирующаяся на производстве извести и строительных материалов, хочет построить завод в Закарпатской области. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА и ОВА Мирослав Билецкий.

Эту тему обсуждали во время встречи с ответственным представителем компании за внедрение проекта в Украине Петером Ванишом.

Calmit GmbH имеет дочерние предприятия по всей Европе, а вскоре еще одно может построить в Батовской общине на Закарпатье.

Билецкий рассказал, что представители компании осмотрели возможное место под завод. Батево соответствует требованиям заказчиков: близость к границе, возможность присоединиться к широкой и узкой колее и в перспективе наладить логистику сырья и готовой продукции.

Однако для запуска нужно еще проанализировать все технические условия, но уже идут переговоры с учредителями компании и ее представителями в Украине.

“Ближайшие несколько десятилетий строительная отрасль в Украине будет активно развиваться, поэтому необходимая продукция будет востребована на рынке”, — отметил Билецкий.

Calmit — австрийский производитель извести и строительных материалов.





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