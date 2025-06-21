Для Украины, которая сегодня одновременно нуждается во внешних инвестициях и сталкивается с оттоком значительной части трудовых ресурсов, развитие рынка кадрового аутсорсинга может стать практическим решением.

Восстановление Украины после полномасштабного вторжения России — это не только гуманитарный или политический вызов. Это также экономическая возможность, которая требует четких рыночных решений и долгосрочных инвестиций. Иностранные государства уже начинают формировать институциональную поддержку для компаний, которые будут заходить в Украину.

Правительственные программы иностранных государств

Так, в апреле этого года Польша запустила специальную кредитную программу для участия в восстановлении Украины, которая предусматривает 250 млн злотых (более $67 млн) льготного кредитования для компаний, заинтересованных в реализации проектов в Украине. Финансирование предоставляется под 2% годовых сроком до 12 лет, а приоритетными сферами определены логистика, строительство, поставки товаров и услуг.

Франция через страховое агентство Bpifrance Assurance Export покрывает до 95% политических и коммерческих рисков для французских компаний, которые заходят в Украину даже до завершения войны. Кроме того, созданы отдельные инвестиционные фонды на сотни миллионов евро, направленные на критическую инфраструктуру, здравоохранение, энергетику и водоснабжение.

Подобные инструменты разрабатываются также в Германии. Через KfW и агентство Euler Hermes государство активно прорабатывает программы гарантирования кредитов и страхования инвестиций для компаний, которые будут заходить в Украину.

Италия создала механизмы с участием SACE (экспортно-кредитного агентства), которые позволяют поддерживать итальянские инвестиции и проекты реконструкции с участием итальянских компаний. Текущие доступные лимиты — 1,5 млрд евро.

Япония тоже объявила о выделении до $100 млн на поддержку восстановления Украины через свой фонд JBIC (Japan Bank for International Cooperation) — в тесной координации с частным сектором.

Казалось бы, такая вовлеченность правительств иностранных государств должна автоматически активизировать частных инвесторов в Украине. Однако реальность сложнее: налоговые поступления, новые рабочие места и большинство управленческих решений остаются в странах происхождения компаний. Украина же фактически становится «проектной площадкой», тогда как основные экономические выгоды аккумулируются за ее пределами.

Для примера, возьмем статистику польских инвестиций. В 2024 году Польша инвестировала в Украину более $172,5 млн, что на $75,5 млн больше, чем в 2022 году ($97 млн). Однако большая часть этих средств — это реинвестированная прибыль, а не новый капитал.

Что беспокоит частных инвесторов

Что же мешает иностранным инвесторам разворачивать свою деятельность непосредственно в Украине — создавать производства, открывать офисы, платить налоги и участвовать в формировании новой экономики? Тем более, как рассказывают в европейском деловом сообществе, интерес к нашему государству у частных инвесторов есть, и он довольно высокий.

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Более того, многие иностранные компании уже регистрируют юридические представительства в Украине — как говорится «на потом». Ведь многие бизнесмены, на самом деле, не боятся заходить в зоны конфликта. Некоторые отрасли привыкли работать в сложных условиях, а высокий риск может, в конце концов, окупиться во время послевоенного восстановления страны. По данным Всемирного банка, рентабельность инвестиций в странах с низким уровнем мира на 8% выше. И именно это является главным двигателем для рискованных бизнесов.

Так почему же поток частных иностранных инвестиций в Украину не набирает должной силы? Дело в том, что инвесторов пугает отсутствие кадров в Украине. По данным Опендатабот, только в 2024 году из Украины выехали и не вернулись 400 тысяч человек. Всего же за годы войны Украину, по разным данным, могли покинуть 5−6 млн граждан.

Многие регионы Украины остаются практически пустыми. А когда в стране нет людей, то некому работать. По данным Государственной службы занятости, ежедневно на Едином портале вакансий доступны более 230 000 предложений, тогда как количество зарегистрированных соискателей работы — около 127 000 человек.

Кроме того, все больше работодателей в Украине готовы предоставлять своим работникам жилье, чтобы привлечь кандидатов. С начала 2025 года они подали более 2 000 таких вакансий, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 500).

Ситуация с рабочей силой настолько неутешительна, что некоторые крупные инвесторы не соглашаются заходить в Украину даже при обещании государственной поддержки (освобождение от налогов, пошлин и компенсации от государства), если взамен украинская власть требует трудоустраивать украинцев. Они просто не знают, где, в таком случае, брать рабочую силу на новые предприятия.

Как аутсорсинг персонала будет способствовать инвестициям

Выходом из этой ситуации мог бы стать легальный и профессиональный аутсорсинг персонала. Речь идет не только о временном трудоустройстве, но и о создании системы быстрого закрытия кадровых потребностей бизнеса через внешних поставщиков — компании, специализирующиеся на поиске, обучении, релокации и сопровождении работников в иностранном государстве. Это особенно эффективно в странах, которые восстанавливаются после войны или переживают стремительный экономический рост, когда спрос на квалифицированную рабочую силу превышает возможности национального рынка труда.

Например, после войны в Германии международные компании реализовывали проекты по восстановлению инфраструктуры преимущественно благодаря аутсорсингу работников из Италии, Турции, Греции, Испании и других стран. В Боснии и Герцеговине после конфликта 1990-х развитие частных HR-агентств стало критическим фактором для реализации международных донорских программ. А Польша после вступления в ЕС в 2004 году использовала аутсорсинг в промышленности и строительстве как инструмент гибкого реагирования на растущие потребности экономики и привлечения иностранного капитала.

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Как показала практика этих стран, аутсорсинг персонала позволяет масштабировать проекты быстро, снижает административную нагрузку на компании-инвесторы и одновременно обеспечивает соответствие трудоустройства требованиям законодательства соответствующего государства. Кроме того, профессиональные HR-компании позволяют легче внедрять программы обучения и повышения квалификации работников, особенно в случаях, когда специалистов нужно быстро переквалифицировать или интегрировать в новые производственные процессы.

Для Украины, которая сегодня одновременно нуждается во внешних инвестициях и сталкивается с оттоком значительной части трудовых ресурсов, развитие рынка кадрового аутсорсинга может стать практическим решением. Это позволит оперативно закрывать дефицит кадров в ключевых секторах, уменьшить риски для инвесторов и обеспечить непрерывную реализацию проектов в сфере восстановления.

В сочетании с государственными программами поддержки инвесторов кадровая поддержка является одной из основ, на которых может строиться долгосрочное присутствие частного бизнеса в Украине. Именно это, а не краткосрочные проектные вливания иностранного капитала, позволит создать устойчивые экономические эффекты и новые возможности для развития.





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