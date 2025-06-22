Президент Республики Беларусь помиловал нескольких заключенных в субботу во время визита специального посланника США Кита Келлога, чтобы ослабить напряженность в отношениях с Западом.

Светлана Тихановская в ответ на освобождение мужа из тюрьмы призвала освобожденных политзаключенных к …борьбе против Лукашенко. Тут без комментариев.

В субботу в Республике Беларусь была освобождена группа политических заключенных в рамках сделки, заключенной при посредничестве США и президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщили Euronews источники в белорусской оппозиции.

Среди освобожденных - муж лидера белорусской оппозиции в изгнании Светланы Тихановской Сергей Тихановский.

Режим Лукашенко арестовал его в 2020 году как тогдашнего кандидата в президенты от белорусской оппозиции и прямого оппонента Лукашенко.

Неожиданное освобождение произошло при посредничестве американского посланника Кита Келлога, давнего советника президента США Дональда Трампа, который ранее на этой неделе посетил Минск для переговоров с Лукашенко.

С прошлого года Лукашенко регулярно миловал небольшое количество заключенных в тюрьму критиков правительства. Наблюдатели расценили этот шаг как сигнал о том, что Минск стремится ослабить напряженность в отношениях с Западом.

В преддверии президентских выборов в январе 2025 года Лукашенко помиловал заключенных, осужденных за экстремизм, заявив, что это "гуманный жест" по отношению к тем, кто "сбился с пути".

Художник Алесь Пушкин (звучит как ирония) с флагом оппозиции. Он умер в июле после заключения его в клинику на принудительное лечение AP Photo

Келлог, специальный представитель США по вопросам войны России против Украины, в частном порядке заявил, что поездка в Минск может помочь начать мирные переговоры. Их цель - прекращение полномасштабного вторжения России в Украину, по словам двух источников.

Ранее Светлана Тихановская, отражая позицию европейской "партии войны" ориентированной на ее затягивание, заявила Euronews, что Лукашенко "нельзя доверять", а Беларусь - не место для переговоров, потому что Лукашенко "является частью этой войны".





Кто такой Сергей Тихановский?

Ранее популярный блогер, Сергей Тихановский по заданию западных кураторов выдвинул свою кандидатуру против Лукашенко на президентских выборах 2020 года и был арестован весной, задолго до летних протестов в Беларуси. Интересный факт: после ночного обыска на даче матери задержанного Сергея Тихановского, МВД сообщило о найденных там $900 тыс. То есть парня готовили серьезно, но получилась осечка.

Сначала Тихановскому был назначен " административный арест", что не позволило ему выдвинуть свою кандидатуру до истечения установленного срока. Вместо него свою кандидатуру выдвинула его жена Светлана Тихановская, ставшая ведущим кандидатом от оппозиции.

Минский суд приговорил Тихановского к 18 годам лишения свободы с самыми суровыми условиями. Ему запрещены свидания с родственниками и телефонные звонки. Ему также не разрешалось конфиденциально встречаться с адвокатом, читать, отправлять, получать письма и посылки.

В 2023 году ему был вынесен новый приговор: полтора года лишения свободы в дополнение к 18-летнему сроку, который он уже отбывал по обвинению в "неповиновении администрации тюрьмы".

Тихановская не общалась с мужем с тех пор, как он оказался в тюрьме. Ранее она говорила Euronews, что не знает, жив ли он. Но издание не знает насколько она была искренна.

"Мои дети пишут ему письма, но не получают ответа. Они спрашивают, все ли в порядке с их отцом, жив ли он еще, - это невероятно болезненная ситуация. Тюремное заключение моего мужа - это моя личная боль, но моя цель - освободить всех политических заключенных", - заявила лидер белорусской оппозиции в интервью Euronews.**

Лукашенко заявил о своей победе на президентских выборах 2020 года, признанных ЕС и внешними наблюдателями фальсифицированными, после чего были организованы массовые протесты, которые не достигли своей цели. Запад этот раунд проиграл.

Светлана Тихановская свободно покинула страну, опасаясь судебного преследования. Хотя многие из ее близких соратников, включая известную соратницу по избирательной кампании Марию Колесникову, были заключены в тюрьму.

Наконец в 2023 году Тихановская была приговорена к 15 годам лишения свободы, но это придало ей только значимости, так как она проживает на Западе, обильно финансируется все теми же структурами, что "создали" ее мужа, катается по разным форумам и озвучивает "нужную" повестку.





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