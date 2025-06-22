Неожиданным решением стало то, что Еврокомиссия объявила об отказе от еще одного ключевого компонента некогда флагманской политики "Зеленой сделки", несмотря на то, что законодательство было близко к окончательному утверждению.

Европейская комиссия намерена отозвать предложение, направленное на борьбу с так называемым "зеленым пиаром" путем обеспечения точности, обоснованности и независимой проверки экологических заявлений компаний, сообщил сегодня журналистам представитель исполнительной власти ЕС.

Предложение о "зеленых претензиях" было первоначально представлено в марте 2023 года как часть более широкой законодательной базы European Green Deal.

Этот шаг стал последним в серии отказов от основных инициатив "Зеленой сделки", после того как так называемые "омнибусные" документы, призванные упростить законодательство ЕС, фактически сузили сферу применения таких мер, как Механизм корректировки углеродных границ.

Заявление по Директиве о "зеленых претензиях" было сделано в преддверии финальной встречи между польским председателем Совета ЕС и депутатами Европарламента. Она запланирована на следующий понедельник и, как ожидалось, должна дать предложению зеленый свет перед официальным принятием.

Его отзыв на столь поздней стадии застал многих врасплох, включая участников переговоров. Отвечая на вопросы журналистов, представители Комиссии отказались сообщить подробные причины такого решения, сказав лишь, что дополнительная информация будет предоставлена позже.

По словам парламентских источников, близких к делу, главные переговорщики - евродепутат-социалист Делара Буркхардт и евродепутат-либерал Сандро Гози - по-прежнему намерены продолжить переговоры между собой в понедельник, отмечая, что переговоры близки к успешному завершению.

"Неприемлемо, что Комиссия грубо вмешивается в прогресс, достигнутый созаконодателями по этому вопросу", - заявил Euronews один из членов переговорной группы парламента, выразив разочарование тем, что они считают односторонним и преждевременным шагом. Аналогичным образом, Польша, председательствующая в Совете ЕС, "готова конструктивно включиться в дискуссию и действовать по плану до тех пор, пока Комиссия не примет четкого решения [о выходе]", - заявил Euronews польский представитель.

Пока неясно, было ли решение об отзыве предложения официально принято на Коллегии Комиссии, еженедельной встрече 26 комиссаров и президента ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Помимо непосредственных законодательных последствий, этот шаг поднимает более широкие вопросы о полномочиях Комиссии отзывать свои собственные предложения.

Хотя договоры ЕС не предоставляют таких полномочий в явном виде, решение Суда Европейского союза от 2015 года подтвердило, что Комиссия может отзывать предложения в рамках своего права инициативы.

Однако Суд также дал понять, что это право ограничено и подлежит как материальным, так и процедурным ограничениям.

В постановлении подчеркивается, что отзыв должен происходить только в обоснованных случаях, таких как институциональный тупик или устаревание предложения.

В случае с Директивой о зеленых претензиях ни одно из этих условий, по-видимому, невыполнимо, что вызывает опасения, что Комиссия может превысить свои полномочия и нарушить институциональный баланс, применив фактическое вето в законодательном процессе.

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