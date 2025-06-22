Михайло Поживанов: Іран vs Ізраїль: як оцінювати конфлікт | Уряд має піти | Місцеві вибори восени — потрібні й можливі





У новому відео відповідаю на ключові запитання від підписників. Говоримо про складну ситуацію в регіоні Близького Сходу, зокрема про двоїсте ставлення до конфлікту Ірану з Ізраїлем: з одного боку — право кожної країни на власний шлях, з іншого — агресивна політика терористичного режиму Ірану. Також торкаюся питання безвідповідальності світових лідерів — зокрема в контексті Будапештського меморандуму та неспроможності зупинити російську агресію. Україна має право й обов’язок мати сильну армію, а можливо — і власну ядерну зброю. Гостро критикую бездіяльність українського уряду — країна потребує перезавантаження та створення дієвого коаліційного кабінету. І не менш важливе — місцеве самоврядування. Саме громади є фундаментом стабільності під час війни й після перемоги. Чому вже восени треба провести місцеві вибори — пояснюю у відео. 📺 Це відео для кожного, хто хоче зрозуміти, куди рухається Україна та світ. 👉 Підпишіться на канал, поставте лайк 👍 і залиште коментар 📝 — ваша думка важлива!!!!

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