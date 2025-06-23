В РФ уже вернули три тела российских военных. Их агрессор передавал Украине во время репатриации в 2025 году.

Об этом во время брифинга заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает РБК-Украина.

По словам Клименко, россиянам тела передаются только после стопроцентного подтверждения совпадения. Так что три тела были возвращены обратно в РФ, поскольку по ним было полное совпадение. На уточняющий вопрос, использовали ли ранее россияне практику подбрасывания тел "своих" во время репатриаций, министр внутренних дел отметил, что пока может говорить только по 2025

году. Ведь есть подтвержденные факты. "Мы говорим сейчас о телах - тех, что мы обследовали, которые у нас лежали именно с 2025 года. Чувствительная тема, мы не обращали на это внимание. Мы делали свою работу профессионально и откладывались тела для обмена. В то же время, когда Россия начала информационную на нас атаку, мы вышли с официальным обнародованием нашей работы, для того, чтобы государство-агрессор понимало, за что оно должно ответить", - подчеркнул министр.

Обмен пленными

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия договорились о проведении репатриации тел погибших по принципу "6000 на 6000". Обмены состоялись в несколько этапов - 11, 13, 14 и 15 июня.

Первую партию тел передали 11 июня - тогда Украина вернула тела 1212 своих защитников, погибших на востоке, юге страны и на территории Курской области.

13 июня Украина получила еще 1200 тел погибших, среди которых преимущественно военнослужащие. Следующие этапы обмена состоялись 14 и 15 июня - в оба дня было возвращено еще по 1200 тел украинских граждан, в том числе бойцов.

Как сообщил первый заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, при идентификации тел погибших, которые Россия передает в рамках репатриации, бывали случаи, когда в одном мешке находят останки нескольких разных людей.