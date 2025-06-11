Украине переданы тела 1212 погибших на войне с Россией военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными, передает "Радио "Свобода".

Уточняется, что речь идет о телах украинских военных, погибших в боях в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины и в Курской области России.

В тот же день России переданы тела 27 погибших российских военнослужащих.

Договоренность об обмене телами погибших военных и военнопленными была достигнута на переговорах делегаций Украины и России в Стамбуле, состоявшихся 2 июня.

Москва утверждала, что обмен погибшими должен был состояться 7 июня. Российская сторона тогда привезла на границу 1212 тел военных, но заявила, что Украина не стала их принимать. В Киеве на это ответили, что конкретная дата обмена телами на тот момент окончательно согласована не была.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что в четверг должен состояться обмен тяжелоранеными военнослужащими.