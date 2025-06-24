Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предостерёг Израиль от нанесения новых ударов по Ирану, предупредив, что это станет "масштабной эскалацией".

"Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Верните пилотов домой", - написал Трамп.

За несколько минут до появления этой записи, общаясь с журналистами перед отлётом из Вашингтона в Нидерланды на саммит НАТО, Трамп заявил, что обе страны - Иран и Израиль - нарушили режим прекращения огня, о вступлении которого в силу было объявлено утром во вторник.

По словам президента США, он "недоволен" обеими странами, но особенно недоволен Израилем. Он заявил, что в первый час после вступления прекращения огня в силу Израиль нанёс мощные удары по Ирану. "Я понял, что в Израиле злятся из-за одной ракеты, которая ни в кого не попала", - добавил он.

По словам Трампа, необходимо, чтобы Израиль "успокоился". При этом он допустил, что обе стороны могли нарушить перемирие неумышленно. По словам президента США, Иран и Израиль столь долго воюют между собой и "не знают, какого чёрта они делают".

Спустя примерно полчаса после призыва не бомбить Иран Трамп - по всей вероятности, с борта самолёта на пути на саммит НАТО в Гаагу - написал в соцсети Truth, что израильские самолёты развернутся, Израиль не будет атаковать Иран, и перемирие останется в силе. Перед этим он поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По сообщения израильских СМИ, Израиль всё же нанёс удар по территории Ирана, атаковав радар к северу о Тегерана. Удар описывается как "символический". The Times of Israel пишет о том, что Трамп и Нетаньяху предположительно согласовали его нанесение.

В канцелярии Нетаньяху подтвердили, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших ударов по Ирану после телефонного разговора премьер-министра страны с президентом США.

Утром во вторник Трамп объявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Прекращение огня подвердили обе стороны. Спустя небольшое время после этого Израиль заявил о том, что Иран выпустил по территории страны две ракеты. Они были сбиты. Министр обороны и глава генштаба ЦАХАЛ обвинили Иран в нарушении режима прекращения огня и заявили о том, что Израиль нанесёт удары по целям в том числе в Тегеране.

Иран, в свою очередь, назвал ложными сообщения о запуске ракет и со своей стороны обвинил Израиль в том, что он продолжал наносить удары по иранской территории уже после вступления перемирия в силу.

При этом в последние несколько часов ни одна из сторон об ударах не сообщала.

Вступление в силу перемирия Трамп анонсировал в ночь на 24 июня - спустя несколько часов после того, как Иран нанёс ракетный удар по базе США в Катаре, который, как утверждается, был отражён. Ни Иран, ни Израиль до того, как Трамп написал о перемирии, не сообщали о нём. Однако в указанное президентом США время прекращение огня, как сообщается, вступило в силу.

Резкое обострение конфликта между двумя враждующими государствами произошло 13 июня, когда Израиль начал наносить удары по ядерным и военным объектам в Иране. Были убиты члены военного руководства. Целью операции Израиль назвал лишение Ирана возможности создать ядерное оружие. Иран наносил ракетные удары по Израилю.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трём иранским ядерным объектам. В Вашингтоне дали понять, что речь шла о разовой акции, и США не намерены вступать в широкомасштабную войну. Иран отреагировал ударом по базе в Катаре, назвав её акцией возмездия. В распространённом заявлении Тегерана было сказано, что при ударе было использовано столько же ракет, сколько бомб использовали американские ВВС.

Обратив внимание на отсутствие жертв и заблаговременное предупреждение Тегерана об этой атаке, Трамп сказал, что Иран, вероятно, готов встать на путь "мира и гармонии". Вскоре после этого последовало его объявление о договорённостях о прекращении огня.

Ночью, до вступления перемирия в силу, стороны продолжали наносить удары. Израиль нанёс ряд ударов по целям в Тегеране. При ракетном обстреле Израиля со стороны Ирана погибли 4 человека в Беэр-Шеве.

Утром 24 июня Трамп вновь заявил, что ядерные объекты Ирана были уничтожены и не подлежат восстановлению.

Иран отрицал, что его ядерная программа направлена на создание ядерного оружия. Независимых пострадали данных о том, насколько серьёзно пострадала ядерная программа Ирана в результате ударов, нет, однако, по оценкам, в том числе МАГАТЭ, его ядерным объектам был нанесён существенный ущерб. Кроме того, были убиты не менее 10 ведущих учёных-ядерщиков.

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