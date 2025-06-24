В случае, если Владимир Путин решит вступить в военный конфликт с НАТО, вероятнее всего, он начнет атаку с Литвы или сразу всех трех стран Балтии. Об этом свидетельствуют результаты моделирования Bloomberg Economics, основанного на интервью с неназванными чиновниками правительства США.

Как отмечает агентство, Литва, Латвия и Эстония являются единственными странами-членами НАТО, которые когда-то непосредственно управлялись Советским Союзом и где проживает значительное количество русских. Они также имеют протяженные границы с Россией и ее сателлитом Беларусью.

"Литва, Латвия и Эстония занимают особое место в искаженном историческом воображении Путина. Поэтому эти страны на северо-восточном фланге НАТО стали бы вероятной точкой вспышки", – пишет агентство.

Вторжение может начаться с инсценированного инцидента или гибридной атаки на поезд Москва-Калининград, проходящий через Вильнюс без остановок. Москва может придумать повод для его остановки, а затем ввести войска под предлогом защиты оставшихся в стране российских граждан, фактически вторгнувшись в Литву.

Одновременно с провокациями в Литве Россия может совершить нападение на Эстонию и Латвию, развернув свой флот для установления контроля над Балтийским морем и разорвав сухопутное сообщение балтийских стран с Польшей в Сувалкском коридоре.

В любом случае, по оценкам агентства, война России против стран Балтии, даже на начальной стадии, приведет к гибели многих людей и, вероятно, повлечет за собой поток беженцев.

За первый год такой агрессии мировое производство сократится на 1,3%, или $1,5 триллиона долларов, что почти равно последствиям полномасштабного вторжения в Украину.

Впрочем, агентство считает, что российское нападение на территорию НАТО остается маловероятным из-за того, что Россия пока "не имеет для этого возможностей и скорее всего не хотела бы войны на два фронта".

Напомним, западные страны уже не раз заявляли об угрозе российской агрессии. В частности, президент Литвы сказал, что страна готовится к возможному нападению России на НАТО к 2030 году.

Также сообщалось, что Нидерланды готовятся к нападению России через год после завершения войны против Украины, а в Финляндии ожидают нападения РФ через три-пять лет после окончания войны в Украине.





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