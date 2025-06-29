“Стоимость габионов в разы завышена. Об этом стало известно в результате анализа сайта Prozorro”, — говорится в публикации.

“Стоимость одного габиона составляет 15300 гривен. Это в разы дороже, чем рыночная стоимость габионов аналогичных размеров”, — утверждает “Харьковский антикоррупционный центр”.

Аналитики нашли подобный габион за 3560 грн и другой вариант стоимостью 3135 грн. “Воинская часть Т0930 покупала габионы с параметрами 2х1х1 (проволока 4мм оц.) 75х75х4 по 2380 грн за единицу”, — добавляют они.