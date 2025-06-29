Харьковская областная военная администрация заказывает конструкции для фортификаций со значительной переплатой. Об этом сообщает “Харьковский антикоррупционный центр”.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры Харьковской ОВА заключил соглашение с ООО “Промбуд Строй” на приобретение габионов (фортификационные конструкции металлической сетки, которые заполнены песком, гравием или камнями) на сумму 4,49 млн грн. Она планирует приобрести 294 габиона размерами 1х1х2м, но детали засекречены.
“Стоимость габионов в разы завышена. Об этом стало известно в результате анализа сайта Prozorro”, — говорится в публикации.
“Стоимость одного габиона составляет 15300 гривен. Это в разы дороже, чем рыночная стоимость габионов аналогичных размеров”, — утверждает “Харьковский антикоррупционный центр”.
Аналитики нашли подобный габион за 3560 грн и другой вариант стоимостью 3135 грн. “Воинская часть Т0930 покупала габионы с параметрами 2х1х1 (проволока 4мм оц.) 75х75х4 по 2380 грн за единицу”, — добавляют они.
“Таким образом ХОВА покупает габионы с завышением цены в 5 раз, вероятная переплата на тендере может составлять более 3 миллионов гривен”, — утверждает “Харьковский антикоррупционный центр”.
“Это первая сделка ООО “Промбуд Строй” с Харьковской ОГА. В начале года фирму перерегистрировали из Днепропетровской области во Львов. Учредителем является Сергей Пискурев”, — говорится в публикации.