Стоимость одного 155-мм снаряда, которые закупает Евросоюз для Украины у Турции по чешской инициативе составляет 3200 долларов. Такую информацию сообщила компания-поставщик Czechoslovak Group.

По ее информации, турки продают снаряды по 2700 долларов, но 500 долларов сверху берет сама компания, поскольку “оказывает достаточно сложную услугу со значительной прибавочной стоимостью, используя свои давние ноу-хау в области торговли военными материалами”.

В эту услугу входят транспортные расходы по перевозке взрывоопасного военного груза, страхованию, налогу, пошлине и стоимости тары. Также существуют непубличные расходы, например, “замена некоторых компонентов боеприпасов на компоненты нового производства”.

Ранее писали, что при закупке Чехией боеприпасов для Украины их цена была завышена на 60 миллионов долларов, из-за чего ВСУ недополучили около 20 тысяч снарядов.

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