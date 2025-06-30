Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить компании “Новая почта” кредит в размере около 50 миллионов евро. По условиям сотрудничества с банком компания существенно сократит персонал. Об этом сообщается на сайте банка.

Как сказано в пресс-релизе, в рамках кредитной программы для компании в мае 2025 она сообщила банку о запланированном сокращении около 2900 работников, что составляет менее 10% от общей численности. ЕБРР заявил, что клиент придерживается предусмотренных кредитным соглашением условий подобных коллективных увольнений, предоставил детальное описание процесса сокращения, имеет эффективную систему подачи и рассмотрения жалоб и должным образом реагирует на них без судебных дел, а также эффективно взаимодействует с профсоюзом.

Кредит ЕБРР предназначен для финансирования части программы капитальных инвестиций на 2025-2026 годы. Он включает два транша: 35 миллионов евро будет зарезервировано с момента подписания, а еще 15 миллионов банк будет резервировать по собственному усмотрению.





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