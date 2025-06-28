В Черном море все чаще фиксируют наличие тетраодона серебристого — ядовитой рыбы, угрожающий как коренным обитателям черноморских вод, так и людям. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкоинспекции Юго-Западного округа. Эта экзотичная рыба обладает способностью раздуваться как шар, кроме того, тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus), или рыба-шар – смертельно ядовитый инвазивный вид. Этот тропический хищник происходит из Индо-Тихоокеанского региона, но благодаря Суэцкому каналу проник в Средиземное, а впоследствии — и в Черное море. Первые упоминания о тетраодоне в Черном море у украинских берегов появились в 2014 году. Рыба содержит тетродотоксин — мощный яд, поражающий нервную систему. Даже крошечная доза может привести к смерти при употреблении. Кроме того, рыба-шар имеет сверхпрочные челюсти, которыми разгрызает сетки, лески и улов. Питается моллюсками, рыбой, ракообразными, уничтожая местные виды. В результате его распространения в Средиземном море местные рыбаки уже терпят значительный экономический ущерб. Из-за потепления климата этот вид имеет потенциал расширить свой ареал в Черном море, что угрожает биоразнообразию, мелкому рыболовству и здоровью людей. Если вы наткнулись на незнакомую рыбу, экологи советуют сделать фото или видео с масштабом (линейка, рука), записать координаты или место обнаружения и сообщите в госэкоинспекцию.



Источник