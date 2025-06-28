Управление государственной охраны, которое подчинено президенту Украины, 24 июня по результатам тендера заказало ООО "Автомобильный дом Атлант" легковых автомобилей на 6,94 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

До осени в Киев поставят два автомобиля специализированного назначения СКС-VWTG-ПС на базе черного внедорожника Volkswagen Touareg 2025 года выпуска по 3,47 млн грн. В названии СКС указывает на производителя ООО "Спец-Ком-Сервис".

Автомобиль имеет бензиновый двигатель, автоматическую коробку передач, подушки и шторки безопасности, климат-контроль, камеру с круговым обзором и ассистентом парковки, подогрев лобового стекла и зеркал с электроприводом и тому подобное.

Из дополнительного оборудования предусмотрены защитная сетка радиатора, защита моторного отсека, зимняя резина, тонировка, а из специализированного - 15 различных проблесковых маячков и сигнальное громкоговорящее устройство.

Характеристики двигателя - бензин, 340 л.с. - могут указывать на самую высокую комплектацию R-Line Platinum+. В салонах она стоит от 3,61 млн грн без дополнительного и спецоборудования.

По данным из открытых источников, эта комплектация R-Line Platinum+ имеет отделанный кожей салон, четырехзонный климат-контроль, систему ночного видения Night Vision, 13 динамиков и т.д.

Фирма получила заказ без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Киевский официальный дилер Volkswagen "Автомобильный дом Атлант" зарегистрирован на кипрскую компанию "Хойру Холдингз Лимитед", а конечным бенефициаром является гражданин Казахстана Павел Немитов. До 2022 года он назывался "Автомобильный дом Атлант-М". Еще раньше, до 2021 года им владели кипрская компания "Курума Холдингз Лимитед" и гражданин России Сергей Савицкий. Директором фирмы является Петр Метельский.

Напомним:

В конце 2022 года после публикаций в СМИ несколько областных управлений полиции охраны передумали покупать Volkswagen Touareg по 3,07 млн грн. Однако впоследствии, в августе 2024 года Управление госохраны купило три Lexus GX 460 по 3,27 млн грн.