Российская армия наступает на административный центр Сумской области Украины - Сумы - и находится в 20 км от этого города. Пока президент США Дональд Трамп продолжает говорить, что Владимир Путин хотел бы завершить войну, армия РФ обстреливает украинские города рекордным количеством дронов и ракет и пытается организовать новое наступление, не считаясь с потерями личного состава, сообщила в воскресенье, 29 июня, газета The Wall Street Journal (WSJ) .

После вытеснения украинских частей из Курской области Россия сформировала 50-тысячную группировку, которая двинулась на Сумы, отмечает издание. По словам украинских солдат на передовой, наступающие по численности в три раза превосходят обороняющихся. "Их главная стратегия - измотать нас своим количеством", - считает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, за последний год линия фронта увеличилась более чем на 160 км и теперь превышает 1200 км. В июне ВСУ пришлось послать под Сумы бойцов спецподразделения "Тимур" - спецназовцев Главного управления разведки Минобороны Украины. Они помогли остановить российское наступление и отвоевать часть территории. "Их количество - большая проблема для нас, но не настолько, чтобы нас перебить. Противник теряет от 300 до 400 человек в день по всему региону. Но такие потери они могут пережить и продолжают подвозить резервы", - сказал WSJ командир одного из подразделений "Тимура" Каппа.





"Мясные штурмы"

Массовые штурмы, которые в самой российской армии называют "мясными", - единственное, на что армия РФ сейчас способна, подтверждает независимый военный эксперт Ян Матвеев - фактически, российская армия обменивает солдат на территорию. Людей у нее много, но они не имеют никакой подготовки, в том числе потому, что по контракту в армию нанимаются все более деклассированные элементы, имеющие проблемы с алкоголем, наркотиками, а также больные и пожилые.

Российская армия, по словам Матвеева, не способна проводить сложные операции в Украине из-за проблем с разведкой, недостатка вооружений и техники, коррупции, перебоев в материально-техническом обеспечении и плохой подготовки. Поэтому летнее наступление не позволит российской армии совершить прорыв, но она может, как и в предыдущий год, захватить несколько тысяч квадратных километров украинской территории, завалив ее трупами, считает эксперт.

Преимущество в боеприпасах и личном составе

В чем Россия имеет преимущество, помимо количества солдат, так это в боеприпасах - артиллерийских снарядах, ракетах и дронах, отмечает WSJ. Она значительно увеличила производство беспилотников, и в ночь на 29 июня обрушила на украинские города рекордные 537 дронов и ракет, впервые превысив отметку в полтысячи.

В то же время западные военные аналитики полагают, что перевес в численности на земле едва ли позволит России добиться решающего перелома этим летом. Армия России не наступает стеной, все сокрушающей на своем пути, сказала военный эксперт Дара Массикот - старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

"У них есть преимущества, но оперативная обстановка на линии фронта очень сложна для обеих сторон. Русские до сих пор ломают голову над тем, как провести достаточно крупное наступление, чтобы продвинуться вперед и не быть перехваченными украинской артиллерией или беспилотниками", - пояснила она.

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