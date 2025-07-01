Директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства пояснила, що зупиняє інвесторів в зелену енергетику

Системные долги «Гарпока» перед инвесторами тормозят развитие зеленой энергетики — Верещинская

Инвесторы не заинтересованы вкладывать средства в строительство объектов возобновляемой энергетики из-за проблемы невыплаты долгов государственным предприятием «Гарантированный покупатель». Об этом заявила директор Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская.

По её словам, следствием долгов «Гарпока» стало то, что инвесторы не принимают активного участия в «зеленых» аукционах, которые государство уже несколько раз пыталось провести для стимулирования строительства станций зеленой энергетики.

«Дело в том, что их контрагентом по итогам аукционов, то есть компанией, с которой нужно будет заключать договор, является как раз «Гарантированный покупатель» — та самая компания, которая годами не выплачивала им деньги по «зеленому тарифу», — сказала Верещинская.

Она подчеркнула, что это не только вина самого «Гарпока», но и системная проблема на рынке электроэнергии в целом. В то же время инвесторы не уверены, что смогут вернуть вложенные средства.

«Системные проблемы — это, прежде всего, вопрос общего инвестиционного климата в отрасли. Конечно, мы говорим о долгах, которые были накоплены, и это вызывает настороженность как у инвесторов, уже работающих в Украине, так и у тех, кто только планирует входить на рынок. Это проблема до сих пор не решена», — отметила директор ЕУЭА.

По её мнению, инвесторы уже передали государству все возможные предложения по урегулированию долгового кризиса в энергетике, и теперь необходима политическая воля, чтобы государство Украина взяло на себя ответственность за разработку и реализацию соответствующей дорожной карты.

Как сообщалось ранее, по состоянию на конец апреля 2025 года задолженность НЭК «Укрэнерго» перед «Гарпоком» за услугу по обеспечению увеличения доли зеленой электроэнергии достигла 16,3 млрд грн. Уровень оплаты за электроэнергию, произведённую в 2024 году, составляет 88,3%. В то же время расчёты за 2022 год составляют лишь 63,9%.





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